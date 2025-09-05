Guerra na Ucrânia está a transformar a Rússia num país líder mundial na produção de próteses
Foto: Centro de terapia restaurativa para veteranos em Ruza, perto Moscovo - AFP
Foi o que afirmou um representante do Kremlin, que indica que os feridos em combate e que tiveram de sofrer amputações de braços e pernas, estão a ajudar a impulsionar este sector.
Mas entidades oficiais britânicas e norte-americanas apontam para quase um milhão de militares russos com ferimentos sofridos na Ucrânia, o que está a ter impacto no fabrico de próteses.
A secretária de Estado do Ministério da Defesa explica que os soldados que voltavam da guerra eram "impulsionadores" das inovações russas na área das próteses.