Guerra na Ucrânia gera discórdia entre aliados na votação de resoluções na ONU

no que diz respeito à guerra na Ucrânia chegou esta segunda-feira à Assembleia Geral das Nações Unidas e deverá chegar ainda hoje ao Conselho de Segurança.Uma das moções aprovada em Assembleia Geral esta segunda-feira, elaborada por países europeus e pela Ucrânia,Este texto foi aprovado com 93 votos a favor, tendo ainda recebido 65 abstenções eTambém neste caso, 93 países votaram a favor, 73 abstiveram-se e oito votaram contra.Nesta segunda resolução,, desde logo com referências à invasão da Ucrânia pela Rússia e à soberania, independência, unidade e integridade territorial do país.

Conselho de Segurança. EUA ameaçam veto contra emendas

A contenda entre aliados prossegue para outros palcos na sede da ONU em Nova Iorque, mais precisamente no Conselho de Segurança. No terceiro aniversário da guerra na Ucrânia,A resolução norte-americana pede um "fim rápido" para o conflito, mas não faz qualquer menção à integridade territorial da Ucrânia ou à invasão russa., indicou o funcionário do Departamento de Estado aos jornalistas sob condição de anonimato citado pela agênciaO texto norte-americano "insta a que o conflito termine o mais rapidamente possível e pede uma paz duradoura" entre Kiev e Moscovo.

Quatro países da União Europeia e o Reino Unido pretendem apresentar emendas a este texto dos Estados Unidos com referências claras ao país agressor e agredido, insistindo na integridade territorial deste último.





Vassili Nebenzia, embaixador russo junto das Nações Unidas, considerou que esta resolução norte-americana é "boa", embora acredite que deva também incluir menções às "causas" da guerra.







Para ser adotada, uma resolução do Conselho de Segurança necessita dos votos de pelo menos nove dos 15 membros do deste órgão e não pode ser vetada por nenhum dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China).





Neste momento, para além da França e Reino Unido, outros três países europeus integram o Conselho de Segurança como membros não-permanentes: Dinamarca, Eslovénia e Grécia.





Mesmo que todos os países europeus se abstenham, a resolução poderá ser aprovada. Por outro lado, poderá também ter lugar o primeiro veto apresentado por França ou Reino Unido no Conselho de Segurança em mais de 30 anos.





"Não vejo como é que Paris e Londres podem apoiar um texto que está tão longe das suas posições declaradas sobre a Ucrânia, mas também não vejo como podem vetá-lo", considerou Richard Gowan, do International Crisis Group, em declarações à agência France Presse.







(com agências internacionais)