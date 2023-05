Guerra na Ucrânia. Kiev alvo de ataque em larga escala com drones

Foto: Valentyn Ogirenko - Reuters

Kiev foi alvo de ataques em larga escala, com drones, esta madrugada. O maior desde o início da guerra. Pelo menos uma pessoa morreu no ataque à capital. As autoridades ucranianas dizem que vários edifícios residenciais foram atingidos.