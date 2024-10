Ildar Dadin. Opositor russo de Putin morre a combater pela Ucrânia

"É com profundo pesar que devo informá-los que Ildar Dadin – Gandhi (nome de código militar) – morreu, ontem (sábado), em combate na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia”, anunciou na rede social Facebook o seu amigo e ex-parlamentar russo Ilya Ponomaryov, que vive no exílio.

Ponomaryov saudou Dadin como um "lutador destemido e determinado" que foi "para a frente de batalha para lutar contra o putinismo".

A morte de Dadin foi também confirmada no Telegram pela jornalista russa Ksenia Larina e vários outros meios de comunicação independentes russos.

O ativista que se tornou combatente

Dadin foi primeiro cidadão russo a ser condenado sob uma lei de 2014 que decreta a repressão a protestos no país.A lei ficou apelidada de “Lei Dadin” quando, em 2015, o ativista foi detido e condenado a dois anos e meio de prisão.

Opposition activist Ildar Dadin, who was the first Russian to be jailed (in 2015) under a repressive new law on holding peaceful protests, has reportedly been killed fighting for Ukraine



"If you keep quiet, tomorrow the next person will keep quiet when they come for you," this… https://t.co/sFKqArDfD6 pic.twitter.com/ls9jOSVnhN