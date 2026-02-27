Mundo
Guerra na Ucrânia
Implementado cessar-fogo na central nuclear de Zaporizhia
A informação foi avançada pela Agência Internacional de Energia Atómica.
Foi implementada uma trégua local para a central nuclear de Zaporizhia, tendo em vista restabelecer um sistema de fornecimento de energia de reserva.
Em comunicado, publicado na rede social X, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou que as “atividades de desminagem estão em andamento para garantir o acesso seguro das equipas de reparação” no sistema de fornecimento de energia de reserva de 330 kV.
No entanto, as autoridades ucranianas ainda não confirmaram a decisão. Ainda assim, a empresa estatal russa Rosatom afirmou à agência Novosti que os especialistas da agência já se encontram no local a monitorizar as reparações.
A central nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa, tendo sido ocupada logo em março de 2022, após a invasão em larga escala, com os combates perto da zona a causarem sempre alarme por risco de catástrofe nuclear. Tem funcionado com uma única linha de energia externa desde que a linha de reserva falhou no dia 10 deste mês.
Em comunicado, publicado na rede social X, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou que as “atividades de desminagem estão em andamento para garantir o acesso seguro das equipas de reparação” no sistema de fornecimento de energia de reserva de 330 kV.
Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 27, 2026
“Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams,” Director General @RafaelMGrossi said. pic.twitter.com/wqRGs2Fipv
No entanto, as autoridades ucranianas ainda não confirmaram a decisão. Ainda assim, a empresa estatal russa Rosatom afirmou à agência Novosti que os especialistas da agência já se encontram no local a monitorizar as reparações.
A central nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa, tendo sido ocupada logo em março de 2022, após a invasão em larga escala, com os combates perto da zona a causarem sempre alarme por risco de catástrofe nuclear. Tem funcionado com uma única linha de energia externa desde que a linha de reserva falhou no dia 10 deste mês.