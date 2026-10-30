Jornal independente Novaya Gazeta vai encerrar a atividade na Rússia em novembro

"O `Novaia Gazeta` deixa de existir. (...) As autoridades russas, os serviços especiais russos, obrigaram a redação a encerrar a atividade", afirmou o editor-chefe do Novaya Gazeta, Serguei Sokolov, numa declaração publicada hoje nas redes sociais.

O jornal conhecido pelas investigações sobre a corrupção e cujo antigo chefe de redação, Dmitri Muratov, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2021, indicou ainda que vai encerrar a atividade na Rússia no início do próximo mês.

"Mataram-nos. No dia 09 de novembro, apagaremos a luz na nossa casa, onde vivemos durante 30 anos. Vamos desligar os servidores e partiremos. O jornal já não existe. As autoridades e os serviços secretos russos obrigaram a redação a interromper o trabalho", acusou hoje o portal oficial da publicação.

As autoridades russas confiscaram em 2022 a licença do jornal para publicar material impresso ou na internet.

Os membros da redação do Novaya Gazeta que continuavam a trabalhar para apoiar um portal de características semelhantes no estrangeiro relataram que, após mais de 30 anos de percurso "ao lado do país (Rússia) e dos cidadãos", foram "atirados para a rua", sem meios de subsistência e sob a ameaça constante de repressão.

"Vivemos anos de felicidade, repletos de criatividade e esperanças, leitores, amigos, textos e filmes. Mas, por vezes, esses anos foram também terrivelmente amargos. Amargos porque foi precisamente durante o atual regime --- e não nos anos 1990, marcados pela `máfia` --- que vários dos nossos colegas foram assassinados por motivos políticos, por cumprirem o dever profissional e cívico", destacou hoje o jornal.

Além de expulsarem o Novaya Gazeta da sede, as autoridades russas desativaram o sistema de donativos que permitia receber contribuições dos leitores.

"Privaram-nos de recursos. Completamente. Trata-se de uma ação coordenada (...) por agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) que se infiltraram em todas as organizações", denunciaram.

A redação acusou o Governo russo de reintroduzir a censura, bloquear a publicação por todos os meios, confiscar a gráfica e impedir qualquer possibilidade de publicação.

"O nosso editor-chefe, o prémio Nobel da Paz Dmitri Muratov, foi atacado, ficando quase cego. Não foram apresentadas acusações criminais, apesar de os autores serem conhecidos. Depois, os nossos jornalistas começaram a ser rotulados como `agentes estrangeiros`", acrescentou a nota da redação.

Segundo o Novaya Gazeta, a pressão governamental "é a história de um país e de uma sociedade que estão a ser aniquilados exatamente da mesma forma".

"Isto está a ser feito pelo FSB, pelo Ministério da Justiça, pela Procuradoria e por outros que privatizaram o Estado e usurparam o poder", transformando-o numa "ditadura militar".

"Dizem que defendem a ordem constitucional. Mas não. Trata-se de uma ordem inconstitucional. Pois a Constituição foi violada, agredida e amordaçada", acrescentou a nota.