Mundo
Guerra na Ucrânia
Kaja Kallas critica escolha de Budapeste para encontro entre Trump e Putin
A chefe da diplomacia europeia disse que se a Ucrânia ceder territórios à Rússia, como Donald Trump parece exigir, está a passar a mensagem de que a violência compensa.
"A Rússia é o agressor e a Ucrânia é a vítima. Portanto, pressionar a Ucrânia como vítima não é a abordagem correta, não só para a Ucrânia, mas também para a segurança europeia e global, porque se a agressão der resultados, serve como um convite para a utilizar também noutros locais", disse Kaja Kallas.
Kaja Kallas garantiu que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 não concordam que a pressão seja feita sobre Kiev e garantiu também que a escolha de Budapeste, para um encontro entre Trump e Putin, não é feliz.