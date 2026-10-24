Kiev ataca centro logístico na cidade russa de Omsk

A Ozon confirmou que se tratava de uma das suas instalações.

"Retirámos rapidamente todos os funcionários. Um incêndio deflagrou e os serviços de emergência estão a trabalhar no local", disse a empresa em comunicado.

Segundo a Ozon, alguns pedidos serão cancelados e outros serão entregues a partir de outras instalações.

Desde o final de agosto, vários centros de distribuição da Ozon em diferentes regiões da Rússia foram danificadas por ataques de drones, tendo a empresa referido incêndios em instalações nas regiões de Samara e Orenburg, bem como nas cidades de Krasnodar e Makhachkala, no sul do país, indicou a agência noticiosa espanhola EFE.

Segundo outras autoridades locais russas, as defesas antiaéreas do país abateram na noite de sexta-feira para hoje 616 drones ucranianos em cerca de 20 regiões, num "ataque maciço" que provocou também cortes de água e eletricidade na Crimeia.

Referiram ainda que a queda de destroços de drones provocou incêndios e causou vários feridos.

Do lado ucraniano, a Força Aérea anunciou que a Rússia lançou pelo menos 126 drones contra a Ucrânia durante a mesma noite, dos quais 101 foram abatidos.

Duas pessoas ficaram feridas em Kiev, segundo os serviços de emergência.