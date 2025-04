Kiev atacou com drones aeródromo militar na região russa de Orenburg

Na Rússia, um relatório militar, refere que as defesas antiaéreas abateram quatro `drones`, que não causaram vítimas ou danos ao aeródromo da zona de Orenburg.

O comando militar russo disse ainda que dois outros aparelhos aéreos não tripulados (`drones`) foram intercetados na região de Nizhny Novgorod, a mais de 600 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Moscovo acusou Kiev na terça-feira de não respeitar o cessar-fogo ao atacar instalações elétricas na região russa de Kursk e na região ucraniana de Zaporijia, anexada pela Rússia em setembro de 2022.

A Presidência da Rússia tem afirmado repetidamente que as Forças Armadas estão a cumprir integralmente a ordem do chefe de Estado, Vladimir Putin, de não atacar as infraestruturas ucranianas de produção e distribuição de energia.

Em 18 de março, Putin aceitou a proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma moratória de 30 dias sobre ataques contra instalações energéticas.

Uma semana depois o Presidente da Ucrânia aceitou a mesma proposta.