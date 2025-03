Kiev destaca reunião "produtiva" com países nórdicos e bálticos

Segundo Rustem Umerov, a reunião ser serviu para reafirmar que o país invadido "não está sozinho".

"Outro objetivo importante da minha visita à Dinamarca foi participar na reunião do NB8, que juntou os ministros da defesa da Noruega, Islândia, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia e Lituânia. Cada país apresentou o seu plano para continuar a apoiar a Ucrânia", afirmou o ministro da defesa ucraniano numa declaração no Telegram, referindo-se à reunião dos oito países nórdicos e bálticos em Copenhaga, no sábado.

Rustem Umerov descreveu a reunião como "produtiva" e reafirmou que "a Ucrânia não está sozinha", agradecendo aos seus parceiros pela "sua determinação e apoio".

"Os países nórdicos e bálticos continuam a ser dos nossos aliados mais leais. Não só aumentam a assistência militar, como também apoiam ativamente o desenvolvimento da nossa indústria de defesa", afirmou, acrescentando: "Juntos estamos a reforçar a segurança da Europa".

"A Suécia está a preparar um novo pacote de ajuda militar de grande envergadura, que inclui o reforço da nossa defesa aérea", e as entregas deverão ter lugar ainda este ano, afirmou Umérov.

A Noruega vai afetar 7,8 mil milhões de euros em 2025, um dos maiores orçamentos de ajuda à Ucrânia, e os fundos podem ser utilizados para reforçar as capacidades de defesa marítima e aérea.

Além disso, a Noruega também apoia a formação militar no âmbito da Brigada Nórdico-Báltica e investe na indústria de defesa ucraniana.

A Lituânia está a trabalhar no reforço da sua defesa aérea, com investimentos na indústria de defesa. "Os projéteis de artilharia continuam a ser uma prioridade", afirmou.

Quanto à Letónia, concentra-se no equipamento das unidades ucranianas, no fornecimento de obuses e na cooperação no domínio da indústria de defesa, enquanto a Islândia investe na indústria de defesa ucraniana no âmbito do "modelo dinamarquês" e coopera na formação da Brigada Nórdico-Báltica.

Já a Finlândia, está a trabalhar no fornecimento de cartuchos de artilharia e está a preparar um novo pacote de ajuda e a Estónia está a preparar novos fornecimentos de obuses e está pronta a participar na formação da Brigada Nórdico-Báltica.

A Dinamarca está a considerar investimentos adicionais na indústria de defesa ucraniana.