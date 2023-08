Kiev diz que Rússia planeia produzir `drones` de desenho iraniano

"Estamos a trabalhar para entender onde exatamente os drones serão fabricados e qual é a sua capacidade de produção atualmente", disse o porta-voz dos serviços de informações ucranianos, GUR, Vadim Skibitski.

Segundo este porta-voz, várias empresas estão envolvidas na produção destes `drones`, recorrendo a componentes nacionais e estrangeiros.

Skibitski revelou ainda que os `drones` Shahed utilizados nos recentes ataques contra o território ucraniano contêm peças fabricadas na Rússia, o que indica que, pelo menos na sua fase final, já teriam sido montados na própria Federação Russa.

A Rússia tem atacado cidades e alvos ucranianos quase todas as noites com `drones kamikaze` iranianos Shahed, uma aeronave não tripulada relativamente barata, frequentemente usada em larga escala para dificultar as defesas aéreas inimigas.

Apesar de muitos destes `drones` terem sido abatidos pela Força Aérea Ucraniana, a Rússia continua a usar os Shahed para forçar a Ucrânia a usar armas mais caras para os intercetar.