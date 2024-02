Kiev reclama destruição de navio de guerra russo ao largo da Crimeia

"As Forças Armadas da Ucrânia, em colaboração com as unidades de informações militares (GRU), destruíram o grande navio de assalto anfíbio `Kunikok", refere uma nota do Estado Maior ucraniano divulgada através das redes sociais.

A mesma nota acrescenta que os tripulantes do navio russo morreram.

Até ao momento as autoridades de Moscovo não fizeram qualquer comentário sobre o ataque reclamado por Kiev.