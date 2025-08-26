Kiev reconhece avanço de tropas russas na região de Dnipropetrovsk

O porta-voz do exército ucraniano para a região, Viktor Tregoubov, confirmou a entrada das tropas russas em Dnipropetrovsk onde "decorrem atualmente combates", em declarações à agência de notícias francesa France-Presse (AFP).

Kiev tinha, até agora, negado qualquer tipo de avanço russo em Dnipropetrovsk.

Na segunda-feira, a Rússia tinha anunciado a conquista de outra localidade na região, a vila de Zaporizké, a cerca de 20 quilómetros a oeste da cidade de Velyka Novossylka, sob controlo russo desde janeiro, indicou o Ministério da Defesa russo em comunicado, citado pela AFP.

A Rússia intensificou as operações no leste da Ucrânia nos últimos meses, quando decorrem esforços diplomáticos para tentar encontrar uma solução para a guerra que desencadeou ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, uma antiga república soviética que Putin defende que não devia ser um país independente, mas antes integrar a Federação Russa.

Meses depois da invasão, a Rússia declarou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter invadido e anexado a Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a legitimidade das anexações.