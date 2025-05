Kiev regista 193 combates na linha da frente no arranque da trégua de Putin

A maior parte dos combates teve lugar na frente de Pokrovsk, na região oriental de Donetsk, onde as forças ucranianas repeliram 71 ataques russos, de acordo com um relatório do Estado-Maior.

Além disso, as forças russas utilizaram 32 bombas aéreas e mais de 2.600 `drones` durante o dia.

A Ucrânia também registou cerca de quatro mil casos em que a Rússia abriu fogo com sistemas de artilharia.

Tal como aconteceu durante a trégua da Páscoa de 30 horas, declarada por Moscovo, a Rússia cessou os ataques com `drones` e mísseis de longo alcance, de acordo com informações do exército ucraniano.