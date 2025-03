Kremlin aguarda contacto oficial da Casa Branca antes de comentar cenário de cessar-fogo

“Temos contactos planeados com os americanos nos próximos dias e contamos com isso para nos fornecer informações completas”, disse o porta-voz do Kremlin, em conferência de imprensa

c/ agências

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou também aos jornalistas quePeskov acrescentou que umaentre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, era possível dentro de um ‘".Já o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei, afirmou em entrevista publicada esta quarta-feira queO ministro russo dos Negócios Estrangeiros afirmou, após as conversações entre Washington e Kiev, que também não excluía a possibilidade de contactos com representantes dos EUA., Maria Zakharova, já tinha afirmado que, depois de o Governo de Kiev ter revelado que estava pronto para apoiar a proposta de Washington para um cessar-fogo de 30 dias.Segundo a agência russa TASS, Maria Zakharova frisou que “”.A 20 de janeiro, o presidente russo, Vladimir Putin, defendeu, durante uma reunião do Conselho de Segurança, que “não deve haver uma trégua curta, nem uma espécie de trégua para o reagrupamento de forças e o rearmamento com o objetivo de posteriormente continuar o conflito, mas uma paz a longo prazo”.O presidente russo afirmou ainda que está aberto a discutir um acordo de paz. No entanto, Putin e os diplomatas russos afirmaram repetidamente que são contra um cessar-fogo e que procuram um acordo que salvaguarde a segurança da Rússia a longo prazo.Para o Kremlin, a Ucrânia deve retirar-se totalmente de quatro regiões ucranianas reivindicadas e parcialmente controladas pela Rússia.O diretor do Serviço de Informações Externas da Rússia (SVR), Sergei Narychkin, manteve uma conversa telefónica com o chefe da norte-americana CIA, John Ratcliffe, informaram as agências noticiosas russas esta quarta-feira.Este foi o primeiro contacto entre os dois responsáveis desde que Donald Trump chegou ao poder nos Estados Unidos em janeiro e um raro intercâmbio entre os serviços secretos russos e americanos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022., Narychkin e Ratcliffe “” entre o SVR e a CIA “”, segundo o comunicado citado pela TASS.O anúncio desta conversa telefónica surge numa altura em que Ucrânia aceitou uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, afirmando estar “pronta para a paz” após mais de três anos de conflito e apelando a Moscovo para que dê a sua opinião, na sequência de uma reunião entre os EUA e a Ucrânia na Arábia Saudita.Durante estas conversações, na ausência da Rússia, Washington anunciou como contrapartida o levantamento “imediato” da suspensão da ajuda militar a Kiev, que inclui a partilha de informações com a Ucrânia.O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, que participou nas conversações de terça-feira na Arábia Saudita, está em Varsóvia.Esta quarta-feira,, Radosław Sikorski,, através do centro logístico polaco de Rzeszów-Jasionka,Para o ministro ucraniano, a decisão de Washington é “muito importante, especialmente agora, para a nossa defesa”.O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros frisou ainda que a Polónia está satisfeita com as novas propostas sobre a Ucrânia.Para esta quarta-feira está prevista uma reunião em Paris dos ministros da Defesa da França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia, para debater a resposta da Europa às conversações de paz e uma eventual garantia de segurança para a Ucrânia.Após mais de oito horas de conversações com os oficiais ucranianos em Jeddah, na Arábia Saudita, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, revelou que os EUA iriam agora levar a oferta à Rússia, e que a”, disse Rubio aos jornalistas, referindo-se ao presidente dos EUA, Donald Trump.Marco Rubio sublinhou ainda que Washington queria um acordo completo com a Rússia e a Ucrânia “o mais rápido possível”.O conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, deverá encontrar-se com o seu homólogo russo nos próximos dias e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, planeia visitar Moscovo esta semana para se encontrar com Putin.Trump disse que poderia falar com Putin esta semana e que esperava que um cessar-fogo duradouro fosse negociado nos próximos dias.A Ucrânia manifestou a sua disponibilidade para aceitar a proposta dos EUA de decretar um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias, que pode ser prolongado por acordo mútuo das partes, segundo as declarações conjuntas.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou no seu discurso noturno em vídeo que os EUA propuseram um cessar-fogo provisório total, parando os ataques com mísseis,e bombas, não só no Mar Negro, mas também ao longo de toda a linha da frente.acrescentou Zelensky.Na declaração conjunta de terça-feira, os dois países disseram que concordaram em concluir o mais rapidamente possível um acordo abrangente para o desenvolvimento dos recursos minerais críticos da Ucrânia.Na terça-feira, os dois países também sublinharam a importância dos esforços de ajuda humanitária como parte do processo de paz, particularmente durante o cessar-fogo, incluindoKiev e Washington concordaram também em nomear as suas equipas de negociação e iniciar imediatamente as negociações de paz.Além disso, a Ucrânia reiterou que os parceiros europeus devem ser envolvidos no processo de paz. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vai estar na Casa Branca na próxima quinta-feira.