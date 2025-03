Com cessar-fogo de 30 dias. EUA anunciam que Ucrânia aceita negociações com a Rússia

(em atualização)





"A Ucrânia declarou a sua disponibilidade para aceitar a proposta dos EUA de estabelecer um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias, que pode ser prolongado por acordo mútuo entre as partes e que está sujeito à aceitação e implementação simultâneas pela Federação Russa", refere o refere o comunicado conjunto , divulgado esta terça-feira.





"Os Estados Unidos vão transmitir à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para a paz", acrescenta o comunicado.





"Vamos dizer-lhes [aos russos] que é isso que está em cima da mesa. A Ucrânia está pronta para parar de disparar e começar a conversar. E agora caberá a eles dizer sim ou não", disse o chefe da diplomacia de Washington, Marco Rubio, em declarações aos jornalistas..







Os Estados Unidos também concordaram em levantar as restrições à ajuda militar e à partilha de informações, depois de Donald Trump ter interrompido a ajuda após o encontro desastroso com o presidente ucraniano na Casa Branca, a 28 de fevereiro.





“Por fim, os presidentes de ambos os países concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo abrangente para desenvolver os recursos minerais essenciais da Ucrânia para expandir a economia do país, compensar o custo da assistência americana e garantir a prosperidade e a segurança da Ucrânia a longo prazo”, lê-se ainda no comunicado.

EUA devem "convencer" a Rússia, diz Zelensky