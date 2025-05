Líderes europeus reúnem-se com Zelensky em Kiev

O Reino Unido, a França e os países do norte da Europa anunciaram, entretanto, que apoiam a proposta de Trump, de um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia.

"A minha esperança (...) é que nas próximas horas e dias, possamos todos unir-nos para nos comprometermos com um cessar-fogo, dizendo que, se uma das partes o violar, haverá sanções económicas em massa", acrescentou Macron.











C/agências

Numa carta conjunta publicada na sexta-feira, em véspera de se reunirem na capital ucraniana, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, manifestaram, juntamente com o novo chanceler alemão, Friedrich Merz, o apoio "inabalável" à Ucrânia., refere a declaração conjunta dos quatro líderes.De acordo com a declaração, os outros países serão informados sobreEsta visita, descrita como "histórica", acontece quatro dias após a eleição do novo chanceler alemão, que já tinha visitado Paris e Varsóvia na quarta-feira, um dia após a sua tomada de posse e após a demonstração de força do presidente russo, Vladimir Putin, que recebeu cerca de 20 líderes estrangeiros em Moscovo, e ao apelo do presidente norte-americano Donald Trump, para que Moscovo aceite um "cessar-fogo incondicional de 30 dias".O presidente francês apelou, já este sábado,. Se houver uma trégua de 30 dias, como os países ocidentais têm sugerido,, disse Macron numa entrevista enquanto viajava para Kiev para se encontrar com líderes europeus .Na véspera, Macron já tinha admitido esperar "nas próximas horas e dias" um plano conjunto dos Estados Unidos e da Europa para um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, envolvendo "sanções económicas em massa" se for violado., declarou o chefe de Estado francês ao canal polaco Telewizja Polska, referindo-se à trégua unilateral de 72 horas decretada por Vladimir Putin, e recusada por Kiev, a propósito dos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, assinalado hoje com um desfile em Moscovo.