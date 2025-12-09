Lituânia em estado de emergência nacional devido a balões bielorrussos

Os referidos aparelhos voadores, que a agência noticiosa norte-americana AP descreve como tendo funções de avaliação meteorológica, têm vindo a obrigar repetidamente à suspensão das operações no aeroporto de Vílnius, sendo percecionados como uma forma de guerra híbrida.

O executivo daquele país báltico (Nordeste da Europa) invocou hoje "interesses da segurança nacional" e "perigo" para vidas humanas, propriedades e ambiente em virtude de balões que transportam "contrabando" a partir daquela antiga república soviética.

O anúncio aconteceu após reunião do conselho de ministros da Lituânia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), da qual Portugal é um dos fundadores e conta com 32 estados-membros.

A Lituânia tem sido um dos países que mais apoia a causa ucraniana contra a ofensiva militar e invasão russas, que começou em 24 de fevereiro de 2022, até pela sua proximidade geográfica face àquela potência nuclear, tendo também pertencido à extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

"A emergência foi declarada por causa de perturbações à aviação civil e devido a preocupações com a segurança nacional. Há necessidade de coordenação mais próxima entre as instituições", disse o ministro da Administração Interna lituano, Vladislavas Kondratovicius.

Aquele género de balões são normalmente utilizados para o contrabando de tabaco, mas as autoridades de Vílnius consideram que o aumento do seu número e as respetivas trajetórias são atos deliberados de perturbação orquestrados pelas homólogas da Bielorrússia.