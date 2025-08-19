Macron descreve Putin como um predador às portas da Europa

Emmanuel Macron apelou aos europeus para que "não sejam ingénuos" face à Rússia, que será "duradouramente uma potência desestabilizadora", segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita a entrevista ao canal informativo da rede TF1.

"Desde 2007-2008 [a intervenção russa na Geórgia], o Presidente Putin raramente cumpriu os compromissos. Tem sido constantemente uma potência desestabilizadora. E tem procurado rever as fronteiras para expandir o poder", afirmou Macron.

A entrevista foi realizada no rescaldo das conversações de segunda-feira em Washington entre os Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em que Macron participou juntamente com outros líderes europeus e da NATO.

A reunião foi dedicada sobretudo à questão das garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.

Trump anunciou no final que ia preparar uma cimeira entre Putin e Zelensky.

A reunião de Washington seguiu-se à cimeira entre Trump e Putin, realizada na sexta-feira no Alasca.

Na entrevista ao canal LCI do grupo TF1, Macron disse duvidar das intenções de paz do líder de um país que mobilizou um exército de mais de 1,3 milhões de efetivos para a guerra e investe 40% do orçamento em defesa.

Putin "não voltará a um estado de paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia", afirmou.

"Portanto, mesmo que seja apenas para a sua própria sobrevivência, ele [Putin] precisa de continuar a alimentar-se. É isso mesmo. E, por isso, é um predador, é um ogre às nossas portas", disse o Presidente francês.

"Não estou a dizer que amanhã a França será atacada, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingénuos", acrescentou.

Numa outra entrevista à emissora norte-americana NBC News, Macron não escondeu que não partilhava o otimismo de Trump sobre a possibilidade de se chegar a um acordo de paz com a Rússia.

"Quando olho para a situação e os factos, não vejo o Presidente Putin a desejar a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista", afirmou, segundo a AFP.