Macron evoca "teste de credibilidade" para os Estados Unidos

Se a Rússia confirmar que "não está pronta para fazer a paz", Washington deve confirmar o compromisso de sancionar Moscovo, disse Macron à imprensa, durante uma visita a Singapura, salientando que "é um teste de credibilidade para os norte-americanos".

"Conversei há 48 horas com o Presidente [norte-americano Donald] Trump, que demonstrou impaciência. A questão agora é: o que fazemos? Nós [europeus] estamos prontos", sublinhou o líder francês, que falava ao lado do primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong.

Macron deve proferir esta noite o discurso de abertura do Diálogo de Shangri-La, o maior fórum asiático para as áreas da segurança e da defesa, no qual participou no ano passado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O dirigente francês e outros líderes europeus da "coligação de voluntários" ameaçaram Moscovo este mês, em Kiev, com sanções massivas caso a Rússia não concorde com um cessar-fogo imediato, um anúncio que até hoje não teve efeito.