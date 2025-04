Máquina de guerra de Putin em campanha para recrutar 160 mil jovens

Em 2023, a Rússia adotou uma lei que aumenta o limite de idade para o recrutamento de 27 para 30 anos.

Novos recrutas não serão enviados à Ucrânia

Embora a posição oficial seja a de que os recrutas não são enviados para a Ucrânia, surgiram relatos de soldados pressionados ou induzidos em erro para assinarem contratos que resultaram no destacamento para as linhas da frente na Ucrânia. Outros viram-se sob ataque quando Kiev lançou a incursão de Kursk, em agosto de 2024.

Conversações com Trump prosseguem



Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um cessar-fogo, que Kiev aceitou sob pressão de Washington. Mas Vladimir Putin fechou a porta a uma trégua incondicional e imediata, aceitando apenas uma moratória muito limitada, sem qualquer efeito real nos combates.





Putin não só rejeitou o recente apelo de Trump para um cessar-fogo imediato na Ucrânia, como também acrescentou condições - incluindo o levantamento das sanções dos EUA - para um cessar-fogo nos combates no Mar Negro, depois de as últimas negociações da semana passada terem terminado e a moratória ter sido anunciada pela Casa Branca.



O negociador russo Kirill Dmitriev deverá visitar Washington esta semana para se encontrar com Steve Witkoff para conversações sobre o reforço das relações entre os dois países, que procuram pôr fim à guerra na Ucrânia, de acordo com um funcionário dos EUA e duas fontes familiarizadas com os planos. Será a primeira vez que um alto funcionário russo visita Washington para conversações desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e marca mais um passo no acentuado aquecimento das relações entre os dois países desde que o presidente Donald Trump regressou ao cargo em janeiro.





Dmitriev, de 49 anos, diretor do Fundo Russo de Investimento Direto, está sob sanções dos Estados Unidos desde 2022 e precisa de uma suspensão temporária das restrições para obter um visto para viajar para o país.





A CNN, que cita uma fonte familiarizada com o assunto, a administração do Presidente Donald Trump já suspendeu temporariamente as sanções contra Dmitriev, tornando possível que viaje para Washington.







Dmitriev foi um dos negociadores russos nas conversações russo-americanas realizadas em 18 de fevereiro na Arábia Saudita.



Nascido em Kiev, Dmitriev fez carreira nos Estados Unidos, onde trabalhou para o banco Goldman Sachs em Nova Iorque e para a consultora McKinsey. É licenciado pela Universidade de Stanford e pela Harvard Business School.

