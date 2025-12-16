Mau "presságio". Rússia cética quanto a solução negociada com europeus
O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, considerou esta terça-feira que "a participação dos europeus" nas negociações sobre o Plano de Paz para a Ucrânia "não é um bom presságio" para Moscovo vir a aceitar futuras propostas.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participou no domingo e na segunda-feira, em Berlim, em negociações com representantes norte-americanos e europeus sobre o plano do homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, para terminar a guerra russa contra a Ucrânia.
O plano norte-americano para pôr termo à guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, quando invadiu a Ucrânia, foi reformulado após as reuniões com os ucranianos em Berlim.
Os detalhes dessa reformulação não foram revelados publicamente.Tanto Kiev como os europeus criticaram o documento original apresentado por Washington, considerando-o amplamente favorável às posições do Kremlin.
"Dificilmente algo de bom"
Uma fonte diplomática europeia em Kiev disse esta terça-feira à AFP que o desafio atual para a União Europeia consiste em "desligar os Estados Unidos das posições russas".
Moscovo acolheu bem o plano inicial de Donald Trump e está cética quanto às alterações.
"Não sei o que resultará no papel depois dessas consultas. Mas dificilmente será algo bom", comentou o assessor de política internacional do Kremlin, YuriUshakov, segundo a agência de notícias espanhola EFE.
O presidente russo, Vladimir Putin, tem mantido uma posição inflexível e aguarda agora o regresso ao Kremlin dos emissários do homólogo norte-americano, Steve Witkoff e Jared Kushner.
com Lusa