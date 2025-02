Ministros da Defesa da NATO analisam guerra na Ucrânia

O conflito na Ucrânia tem sido um dos principais focos de preocupação dos aliados durante os últimos quase três anos e impôs novos desafios à segurança europeia.



Na véspera do encontro, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defendeu que os países europeus da organização devem gastar "muito mais" na sua defesa, fazendo eco das exigências urgentes nesse sentido do presidente norte-americano, Donald Trump.



Numa recente declaração no Fórum Económico Mundial em Davos, Trump voltou a pedir aos aliados europeus para que elevem as suas despesas militares para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), mais do dobro do atual objetivo de 2%.



Esta será a primeira reunião da Aliança Atlântica que vai contar com a presença do novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Portugal vai estar representado por Paulo Vizeu Pinheiro, embaixador e representante permanente junto da NATO.



A reunião acontece um dia depois de Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, terem mantido uma longa conversa telefónica em que, entre outros assuntos, discutiram a guerra na Ucrânia e comprometeram-se a iniciar “de imediato” negociações sobre o assunto.



Posteriormente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou ter falado igualmente ao telefone com o homólogo norte-americano sobre as “possibilidades de alcançar a paz” na Ucrânia.



Numa reação à conversa entre Trump e Putin, os chefes das diplomacias espanhola, alemã e francesa frisaram que qualquer decisão sobre a Ucrânia terá de envolver sempre Kiev e os aliados europeus.