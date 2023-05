Moçambique recebe MNE russo com relações bilaterais e guerra na agenda

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, visita esta quarta-feira Moçambique, onde terá um encontro com o ministro das Obras Públicas moçambicano para debater as relações bilaterais e a guerra na Ucrânia, anunciaram as autoridades de Maputo.