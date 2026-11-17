"Por razões de segurança, as autoridades fecharam todo o espaço aéreo da República da Moldova", declarou o Ministério da Defesa num comunicado, confirmando informações do Centro de Operações Aéreas das Forças Armadas.

As autoridades instaram a população a não se aproximar de objetos voadores suspeitos ou de destroços de drones, e que não lhes toque nem os mova, porque podem conter "elementos explosivos".

A polícia, por sua vez, indicou na rede social Facebook que recebeu várias chamadas telefónicas de moradores de Chisinau e arredores a relatarem ter ouvido explosões.

A Presidente moldava, Maia Sandu, criticou "o cinismo sem limites dos líderes de Moscovo", acusando a Rússia de fingir, na sua propaganda, que se preocupa com o destino da Moldova, ao mesmo tempo que põe em risco a segurança do país.

"Ainda não dispomos das capacidades de defesa necessárias para nos protegermos de drones que ameaçam a nossa segurança. É precisamente por essa razão que continuaremos a condenar esta guerra desumana [da Rússia na Ucrânia] e a apelar para sanções à Rússia, até que ela seja forçada a pôr-lhe fim", sustentou.

A Moldova, vizinha da Ucrânia, denunciou diversas vezes a queda de destroços de drones russos no seu território desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

No final de setembro deste ano, o país tinha registado 81 violações do espaço aéreo "envolvendo mísseis e drones de fabrico russo ou iraniano" desde 2022, 44 das quais ocorridas este ano.

Outros países europeus situados ao longo do flanco leste da NATO registaram este ano um aumento do número de incidentes envolvendo drones, um dos quais a Roménia.