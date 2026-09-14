Morreu Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal

Num texto nas redes sociais, o Ministério liderado por Carlos Abreu Amorim sublinhou que Saoka foi, "ao longo de muitos anos, uma voz incansável da comunidade ucraniana no nosso país e um firme defensor da liberdade, da independência e da identidade da Ucrânia".









"Num dos períodos mais difíceis da história do seu país, destacou-se pela coragem e determinação com que defendeu o povo ucraniano e aproximou as comunidades portuguesa e ucraniana", realça ainda o Ministério.





Em declarações à RTP Antena 1, Carlos Abreu Amorim realça o papel de Pavlo Sadokha na defesa dos imigrantes e comunidade ucraniana em Portugal.





Destaca também a sua luta pela "liberdade e a independência" da Ucrânia e lamenta "o seu desaparecimento tão súbito e tão inesperado".











Também através das redes sociais, a Associação dos Ucranianos em Portugal lamenta a morte de "um grande patriota".



"Durante muitos anos, Pavlo uniu incansavelmente os ucranianos em Portugal e na Europa, defendendo os direitos dos ucranianos no exterior, defendendo os interesses ucranianos, preservando nossa identidade nacional e resolutamente opondo-se à propaganda russa", acrescenta.







