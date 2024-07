Moscovo acusa Kiev de atacar embarcação russa em Kertch

"Os serviços de emergência estão atualmente a trabalhar no local. O incêndio está controlado e não há risco de propagação. Infelizmente, há feridos e mortos entre a tripulação e os funcionários do porto", anunciou o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, através das redes sociais.

A Rússia disse ainda que destruiu 25 `drones` ucranianos durante a última noite, incluindo 21 sobre a Crimeia anexada e o Mar Negro.

"As defesas antiaéreas intercetaram e destruíram dois `drones` sobre a região de Bryansk e dois sobre a região de Belgorod, bem como 21 `drones` sobre o território da República da Crimeia (península ucraniana ocupada em 2016) e as águas do Mar Negro", indicou o Ministério da Defesa de Moscovo.

Na segunda-feira, a Rússia afirmou ter abatido 85 `drones` ucranianos na noite de domingo, 47 dos quais apenas na região sul de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia.

Kiev reivindicou a responsabilidade por um ataque de `drones` à refinaria de Touapse, uma cidade nas margens do Mar Negro, região de Krasnodar, sudoeste da Rússia, provocando um incêndio.