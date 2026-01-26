Negociações sobre a Ucrânia em Abu Dhabi decorreram em espírito construtivo

Entretanto, "seria errado esperar resultados significativos destes contactos iniciais", alertou o porta-voz, citado pelas agências noticiosas russas, sublinhando que "ainda há muito trabalho a fazer" para se chegar a uma solução para o conflito na Ucrânia.

Estas conversações, que decorreram na sexta-feira e no sábado, são as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscovo e Kiev sobre o plano norte-americano para resolver o conflito, desencadeado pela ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

As negociações para colocar fim a esta guerra estavam paralisadas, particularmente na questão territorial.

Na sexta-feira, pouco antes do início das conversações entre as partes, o Kremlin reiterou que Kiev deve retirar as suas tropas do Donbass, uma região industrial e mineira no leste da Ucrânia, amplamente controlada por Moscovo. Esta condição tem sido repetidamente rejeitada por Kiev.

As negociações serão retomadas a 01 fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, segundo um responsável norte-americano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por sua vez, indicou no sábado que "muitos assuntos foram discutidos e que é importante que as discussões tenham sido construtivas", sem fornecer mais detalhes sobre o conteúdo das conversas.

Estes esforços diplomáticos ocorrem quando centenas de milhares de ucranianos estão mergulhados na escuridão e no frio devido aos intensos bombardeamentos russos às infraestruturas energéticas, sendo que a capital ucraniana, Kiev, foi particularmente afetada.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 138 drones contra a Ucrânia entre a noite de domingo e a madrugada de hoje.