Negociadores dos EUA e Rússia assinalam diálogo construtivo em Miami

"Estamos encorajados pelo facto de, nesta reunião, a Rússia estar a trabalhar pela paz na Ucrânia e grata pela liderança crucial do Presidente [norte-americano, Donald] Trump na busca de uma paz duradoura e prolongada", escreveu Witkoff na rede social X, elogiando discussões "produtivas e construtivas".

Segundo o enviado da Casa Branca, a delegação norte-americana incluiu também o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e Jared Kushner, genro de Trump e que tem estado envolvido nas negociações.

Kirill Dmitriev referiu-se igualmente na rede X a uma "reunião construtiva com a delegação dos Estados Unidos encarregada do processo de paz", apontando do mesmo modo uma "discussão produtiva" no âmbito do grupo de trabalho económico entre Washington e Moscovo.

Nenhum dos lados forneceu detalhes sobre o conteúdo preciso destes contactos, quando se mantém em aberto a possibilidade de uma nova reunião trilateral no domingo em Abu Dhabi.

Russos, ucranianos e norte-americanos iniciaram uma ronda de conversações em 23 e 24 de janeiro nos Emirados Árabes Unidos sobre o plano proposto por Washington para pôr fim a quase quatro anos do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observou no entanto na sexta-feira que as conversações ainda estavam paralisadas devido à questão do futuro dos territórios no leste da Ucrânia reivindicados por Moscovo.

A Rússia pretende que as forças ucranianas se retirem das zonas da região do Donbass que ainda controlam, uma exigência repetidamente recusada por Kiev.

"Até agora, não conseguimos chegar a acordo sobre a questão territorial, especialmente no que diz respeito a uma parte do leste da Ucrânia", indicou o líder ucraniano.

Segundo Zelensky, a Rússia também suspendeu as trocas de prisioneiros, a última das quais ocorrida no ano passado. Este foi o único resultado concreto das negociações russo-ucranianas ao longo de 2025 em Istambul.

Do lado de Moscovo, o Kremlin confirmou na quinta-feira que o diálogo continua, sem comentar os detalhes do processo.

No mesmo dia, Donald Trump afirmou que "muitos progressos" tinham sido feitos até então na frente diplomática.

O líder da Casa Branca anunciou que tinha convencido o homólogo russo, Vladimir Putin, a suspender os bombardeamentos contra cidades ucranianas durante uma semana, mas o Kremlin esclareceu de imediato que a trégua se aplica apenas a Kiev e dura até domingo.

De acordo com o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, o objetivo é "criar condições favoráveis para a realização de negociações".