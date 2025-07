Novas sanções. UE ataca "coração da máquina de guerra" russa

Este pacote de sanções foi aprovado só depois de a Eslováquia levantar o veto às novas medidas.







Moscovo já desvalorizou as novas sanções. O porta-voz do Kremlin assegura que a Rússia construiu uma certa imunidade às sanções ocidentais e adaptou-se a elas. Dmitri Peskov classifica as sanções como ilegais e afirma que cada nova restrição cria consequências negativas para os países que as apoiaram.

O presidente da Ucrânia diz que as sanções chegam num bom momento. Volodomyr Zelenskiy classifica a decisão como "essencial e oportuna".





Uma vez que a Rússia intensifica os ataques aéreos contra várias cidades ucranianas.





O presidente francês também aplaudiu este novo conjunto de medidas sancionatórias.

"Os ataques russos devem parar imediatamente", escreveu Macron na rede social X.







A chefe da política externa da União Europeia refere que as sanções também visam 105 navios da "frota sombra" da Rússia, o termo usado por autoridades ocidentais para navios que Moscovo usa para contornar sanções ao petróleo. Na rede social X, Kaja Callas sublinha também medidas contra "bancos chineses que permitem a evasão russa às sanções".

O G7 (grupo das sete potências económicas ocidentais) tenta impor um limite de preço para as compras de petróleo russo desde dezembro de 2022.





O objetivo é proibir o comércio de petróleo bruto russo comprado a preços mais altos, proibindo empresas de transporte de movimentar navios-tanque que transportam esse petróleo.





No entanto, a Rússia conseguiu, até agora, vender a maior parte do petróleo acima desse limite máximo.

Este novo conjunto de sanções inclui medidas destinadas a afetar a. As sanções, por exemplo,relacionadas com oNord Stream.A União Europeia aprovou tambémA presidente da Comissão Europeiae assegurou que Bruxelas está a, ao incluir um