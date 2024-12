O dilema dos adolescentes ucranianos. Alistarem-se ou fugir?

À medida que a guerra caminha para o terceiro ano, a Rússia tem conquistado território e a Ucrânia está desesperada por reforçar as suas fileiras esgotadas e envelhecidas.

Apesar de a idade de recrutamento militar da Ucrânia ter sido reduzida de 27 para 25 anos na primavera, há uma pressão crescente por parte dos aliados no sentido de recrutar mais jovens, uma medida que Kiev tem rejeitado.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse à Reuters na quarta-feira que a Ucrânia tinha decisões difíceis a tomar. “Por exemplo, é necessário trazer pessoas mais jovens para a luta, pensamos, muitos de nós pensamos, que é necessário. Neste momento, os jovens entre os 18 e os 25 anos não estão na luta”.Segundo a Reuters, os militares ucranianos e o Ministério da Defesa não comentaram os pormenores do recrutamento.

Os casos de Roman Biletskyi e Andriy Kotyk

Um mês antes de completar 18 anos, Roman Biletskyi, natural de Kiev,e a qualquer perspetiva de lutar no seu país. “”.“Pensei que me iria arrepender se não fosse”, disse o adolescente, que estava com muitos receios à medida que se aproximava o 18.º aniversário. Biletskyi recordou os preparativos angustiantes da família para o pôr fora do país e fazer as malas.“O tempo estava a passar”, salientou Biletskyi, que agora estuda gestão de empresas numa universidade em Bratislava, capital da Eslováquia. “.”Svitlana Biletska, a mãe de Biletskyi, conteve as lágrimas ao recordar o momento em que se despediu do filho quando o comboio se afastou da plataforma da estação de Kiev, em fevereiro. No entanto, está determinada a que ele não regresse tão cedo.

“Foi muito difícil tomar esta decisão, mas estou absolutamente confiante de que foi a correta, porque o que está em causa é que ele tenha um futuro. Não consigo ver como é que isso seria possível neste momento”.



No entanto, nem todos os adolescentes ucranianos tomaram a mesma decisão.Em declarações à Reuters, o, afirmou: “Pensei em tudo e decidi que me deveria alistar”.“Eu pensei: vou defender o meu país, é melhor servir do que fugir”, acrescentou Andriy Kotyk.A sua introdução à idade adulta foi a participação na libertação da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, em finais de 2022.“As duas primeiras missões militares foram muito, muito assustadoras”, diz o soldado de infantaria, que tem agora 21 anos. “Depois habituei-me”.Reconhece que a guerra o mudou profundamente - “” -, embora ainda tenha esperança de regressar à sua paixão de cantar, um dia, e de casar. Disse compreender porque é que muitos jovens decidiram deixar o país e não os quis julgar, embora o êxodo tenha sido surpreendente, porque os que ficaram para combater acabaram esgotados.“Todos os rapazes estão muito cansados, todos precisam de ser substituídos”.

A idade média dos soldados ucranianos não é conhecida. A embaixadora do Canadá no país afirma que é de 40 anos. No entanto, Kiev não divulga esses dados.

Alguns funcionários, incluindo o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, criticaram abertamente, na altura da escalada do conflito, os homens com idade para prestar o serviço militar obrigatório por viverem no estrangeiro enquanto os seus compatriotas lutam e morrem pelo seu país.Segundo Volodymyr Davydiuk, um recrutador da famosa Terceira Brigada de Assalto em Kiev,“Lutar para um homem de 40 anos e para um jovem de 20 são coisas muito diferentes”, esclareceu.A brigada Khartia, de Kotyk, está a tentar aumentar o recrutamento entre os homens mais jovens que estão a chegar a uma encruzilhada nas suas vidas, como acabar o liceu ou terminar a universidade.Danylo Velychko, que trabalha no recrutamento da Khartia, disse que

O preço do êxodo



A necessidade de mais pessoas não se limita às Forças armadas na Ucrânia, onde viviam cerca de 41 milhões de pessoas antes da guerra, que entretanto matou dezenas de milhares.Os dados estatísticos apontam para que nos primeiros seis meses de 2024, tenham nascido na Ucrânia 87.655 crianças, menos de um terço do que as 132.595 registadas no primeiro semestre de 2021. Entretanto, quase sete milhões de ucranianos de todas as idades deixaram o país desde a invasão, segundo as Nações Unidas.Na terça-feira, o Parlamento aprovou a nomeação de um vice-primeiro-ministro para chefiar um novo Ministério para a Unidade Nacional, que irá trabalhar em políticas para que os cidadãos regressem ao país.

O regresso não é uma situação fácil, com a Rússia a conquistar território na linha da frente, o sistema de energia da Ucrânia a ser destruído por mísseis e a incerteza em torno do futuro nível de apoio ocidental após a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas.