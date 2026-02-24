Guerra na Ucrânia
Onde a guerra se prepara na sombra: Drones fabricados em oficinas clandestinas na Ucrânia
O fabrico de drones é uma questão importante para o exército ucraniano. Para ajudar a defender o país, há quem não hesite em juntar-se a oficinas clandestinas de fabrico de drones.
Uma equipa da RTBF teve acesso a uma cave clandestina onde uma dúzia de pessoas se revezam todas as noites.
As baterias são fabricadas, os cabos soldados e os drones acabam montados. As baterias para os drones Kamikaze FPV são preparadas à mão.
Os jovens soldam os cabos de alimentação, isolam-nos para evitar o contacto com a água e depois medem a amperagem.Estudantes e trabalhadores revezam-se na oficina
"Os drones são uma chave para o sucesso no campo de batalha. Todos precisamos de estar envolvidos nesta guerra. Ou nos envolvemos na linha da frente, ou apoiamos o exército. É por isso que escolhi estou aqui".
Andrei tem 16 anos. Para ele, o trabalho na oficina é uma forma de continuar a luta do seu primo, que foi morto na frente de guerra, de uma forma diferente.
"Penso muitas vezes nisso, e é por isso que venho aqui à oficina. O meu primo tinha 19 anos", diz Andrei.
Todos têm menos de 30 anos e alguns já estão a olhar para o futuro. "Tenho 17 anos e quando tiver 18 vou alistar-me na frente de combate. O meu pai está no exército e isso dá-me uma motivação extra", explica este adolescente.Da produção artesanal à produção industrial de drones
A várias centenas de quilómetros de distância, o cenário é diferente. Também aqui, o local é mantido em segredo. Os rostos dos trabalhadores são ocultados porque o mais pequeno pormenor poderia expô-los.
Nesta grande fábrica, a produção passou de pequena escala a industrial. Antes, fabricavam cerca de dez drones por mês. Hoje, a produção é de quase 100 mil por semana.
Entre os mais estratégicos está um drone intercetor de longo alcance, capaz de subir a uma altitude de 6 km e atingir uma velocidade de 300 km. O objetivo do exército é abater os grandes drones Shahed.
No campo de batalha, os drones tornaram-se decisivos. Os céus estão saturados. Cada movimento pode ser detetado, pelo que a produção tem de se adaptar às necessidades no terreno.
Os drones variam de acordo com os objectivos definidos pelo exército. Alguns são utilizados para destruir veículos blindados ou veículos militares, enquanto outros têm como alvo os soldados inimigos.
Por todo o lado, na Ucrânia, a guerra está a ser preparada na sombra. De oficinas clandestinas a fábricas de produção em massa, o país transformou a sua economia numa máquina de guerra tecnológica.
Nathalie Guilmin / 23 fevereiro 2026 20:35 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP