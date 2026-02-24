Onde a guerra se prepara na sombra: Drones fabricados em oficinas clandestinas na Ucrânia

Uma equipa da RTBF teve acesso a uma cave clandestina onde uma dúzia de pessoas se revezam todas as noites.

Estudantes e trabalhadores revezam-se na oficina







Da produção artesanal à produção industrial de drones





A várias centenas de quilómetros de distância, o cenário é diferente. Também aqui, o local é mantido em segredo. Os rostos dos trabalhadores são ocultados porque o mais pequeno pormenor poderia expô-los.





Nesta grande fábrica, a produção passou de pequena escala a industrial. Antes, fabricavam cerca de dez drones por mês. Hoje, a produção é de quase 100 mil por semana.

Nathalie Guilmin / 23 fevereiro 2026 20:35 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

As baterias são fabricadas, os cabos soldados e os drones acabam montados. As baterias para os dronesFPV são preparadas à mão.Os jovens soldam os cabos de alimentação, isolam-nos para evitar o contacto com a água e depois medem a amperagem.A oficina de drones funciona como um lar para estudantes e trabalhadores, como Uliana, que para ali se desloca assim que termina o dia de trabalho.É por isso que escolhi estou aqui".Andrei tem 16 anos. Para ele, o trabalho na oficina é uma forma de continuar a luta do seu primo, que foi morto na frente de guerra, de uma forma diferente."Penso muitas vezes nisso, e é por isso que venho aqui à oficina. O meu primo tinha 19 anos", diz Andrei.Todos têm menos de 30 anos e alguns já estão a olhar para o futuro. "Tenho 17 anos e quando tiver 18 vou alistar-me na frente de combate. O meu pai está no exército e isso dá-me uma motivação extra", explica este adolescente.Entre os mais estratégicos está um drone intercetor de longo alcance, capaz de subir a uma altitude de 6 km e atingir uma velocidade de 300 km. O objetivo do exército é abater os grandes drones Shahed.Cada movimento pode ser detetado, pelo que a produção tem de se adaptar às necessidades no terreno.Os drones variam de acordo com os objectivos definidos pelo exército.Por todo o lado,De oficinas clandestinas a fábricas de produção em massa, o país transformou a sua economia numa máquina de guerra tecnológica.