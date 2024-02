Onde está o corpo de Navalny?

As autoridades russas vão assim prolongar a fase de inquérito a esta morte.O correspondente da RTP em Moscovo Evegueni Mouravitcht diz que, apesar de circularem nas redes sociais imagens do suposto transporte do corpo, ainda não há certezas sobre a localização do cadáver de Navalny.O correspondente da RTP em Moscovo salienta também que mais de 400 pessoas foram detidas nos últimos dois dias em território russo.A polícia tenta impedir as homenagens a Alexei Navalny, no espaço público, e está a retirar a flores que muitos deixam, para homenagear o opositor do regime russo.Evegueny Mouracvicht diz que esta morte está a servir para aumentar a repressão no país.É o retrato feito pelo correspondente da RTP em Moscovo, sobre a repressão da polícia russa à população que procura homenagear Navalny.