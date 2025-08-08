Órban sugere cimeira com Merz e Macron para negociar a paz

"Pedimos que haja uma cimeira entre a UE e a Rússia o mais rapidamente possível e antes da cimeira EUA-Rússia", disse Orbán, à rádio pública Kossuth.

"A minha proposta é que o chanceler alemã e o presidente francês se desloquem a Moscovo para negociar em nome da UE, e não dos seus líderes, porque já vimos nas negociações tarifárias (com os EUA) que isso não é suficiente", afirmou o primeiro-ministro húngaro.

O governante fez alusão ao acordo entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as tarifas, que foi criticado por vários líderes da UE, incluindo o próprio Órban.

Salientou que a guerra na Ucrânia "está na Europa" e, por isso, instou a UE a ser "mais proativa", caso contrário, desempenhará apenas um papel secundário.

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, reuniram-se esta semana em Moscovo e Trump disse, após o encontro, que a porta estava aberta para uma cimeira para avançar em direção à paz entre ele e os presidentes da Ucrânia e da Rússia.

Entretanto, um conselheiro do Kremlin para a política internacional anunciou que Putin e Trump se vão reunir nos próximos dias.

Orbán é um aliado de Putin e a Hungria, membro da NATO e da UE, recusa-se a fornecer armas à Ucrânia para que esta se possa defender do ataque lançado pela Rússia há três anos.