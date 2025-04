Ordem de Putin para suspender ataques a infraestruturas energéticas expirou

"O mês (da moratória) expirou de facto. De momento, não houve mais instruções do comandante supremo, o Presidente Putin", disse hoje o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, na conferência de imprensa diária.

Peskov reconheceu assim o fim, do lado russo, desta frágil moratória que Moscovo e Kiev se acusaram mutuamente de violar, ao mesmo tempo que saudou esta trégua parcial como "um progresso" na via da resolução do conflito na Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tinha anunciado, em 18 de março, que tinha ordenado ao seu exército, na sequência de um telefonema com o seu homólogo norte-americano Donald Trump, que cessasse os ataques contra as infraestruturas energéticas ucranianas durante 30 dias.

Alguns dias mais tarde, os Estados Unidos anunciaram que tinham chegado a um acordo sobre o assunto com a Rússia, por um lado, e a Ucrânia, por outro.

No entanto, continuava a haver alguma indefinição quanto às datas de início e fim efetivos, bem como quanto às condições.

Além disso, tanto Kiev como Moscovo trocaram acusações, quase diariamente, de violar o acordo.

Donald Trump, que quer pôr fim ao conflito o mais rapidamente possível, tinha inicialmente proposto um cessar-fogo incondicional e total, cujo princípio foi aceite por Kiev, mas rejeitado por Vladimir Putin.

"A Rússia quer resolver este conflito, proteger os seus interesses e continua aberta ao diálogo", frisou hoje Peskov aos jornalistas.