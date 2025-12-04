"Os russos estão a divertir-se": O jogo de Vladimir Putin entre ameaças aos europeus e negociações de paz com os americanos

Quase cinco horas de reunião, mas com que resultado? O encontro entre o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o Presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, na terça-feira, 2 de dezembro, não produziu qualquer progresso concreto. Segundo a Presidência russa, as discussões, descritas como "construtivas", giraram principalmente em torno das concessões territoriais pedidas a Kiev e da adesão da Ucrânia à NATO.





Ainda na quarta-feira, o negociador de Kiev, Rustem Ummyerov, explicou que se tinha reunido em Bruxelas (Bélgica) com representantes europeus, nomeadamente de França, Alemanha e Reino Unido, bem como da UE e da NATO. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou por seu lado que, para contrariar a narrativa russa, iria então começar a "preparar" um encontro nos Estados Unidos com os emissários de Donald Trump.





Fabien Jannic-Cherbonnel / 4 dezembro 2025 05:06 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Entre sorrisos com os diplomatas americanos, Vladimir Putin, que se julga em vantagem no campo de batalha, mantém os seus objetivos em mente.Com uma vantagem no terreno,As tropas russas estão em vantagem no Leste da Ucrânia., uma aceleração em relação a 2024Na segunda-feira, Moscovo reivindicou a captura de Pokrovsk, um importante centro logístico para o exército ucraniano."Esta questão foi amplamente levantada na terça-feira à noite pelo Kremlin, que exige a evacuação das tropas ucranianas do Donbass, uma exigência que Kiev recusou", sublinha Igor Delanoë, investigador associado do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris)."A questão do Donbass é altamente simbólica e Vladimir Putin teria dificuldade em declarar vitória sem obter este território" disse à Franceinfo.Esta questão "foi discutida", segundo Yuri Ushakov, conselheiro diplomático da presidência russa, e fazia parte do plano de paz elaborado por Washington. "Esta questão é muito importante para Vladimir Putin, que não quer ver tropas estrangeiras em território ucraniano", observa Igor Delanoë.Uma sondagem realizada em outubro mostrava que 83% dos russos se diziam "cansados" ou "muito cansados" da guerra e que 52% eram a favor de "negociações de paz", como referiu o meio de comunicação social russo Vot-Tak. "Esta reunião é também uma forma de comunicar com o povo russo, que está pronto para a cessação das hostilidades", resume Igor Delanoë.Em todo o caso, o. "Os russos vão jogar o jogo da diplomacia enquanto sentirem que é do seu interesse, sobretudo porque detêm a iniciativa estratégica no terreno", diz Igor Delanoë., observa Carole Grimaud, especialista em geopolítica russa e professora na Universidade Paul-Valéry de Montpellier., sublinha.Enquanto Moscovo acredita que pode esperar, o apoio dos EUA continua a ser crucial para Kiev, apesar da cessação da ajuda militar e humanitária direta desde o início do ano. Os serviços secretos americanos continuam a partilhar muitas informações com o exército ucraniano. Mas Donald Trump ameaçou várias vezes manter os ucranianos na ignorância. O Presidente americano, que se encontrou a sós com o homólogo russo no Alasca, em agosto, também se mostrou aberto ao levantamento das sanções contra a Rússia. Isto é suficiente para assustar os europeus, que têm tentado manter Washington do seu lado desde que foi apresentada a primeira versão de um plano de paz favorável a Moscovo."O encontro de terça-feira também se centrou nas possibilidades de cooperação económica", sublinha Carole Grimaud. Tudo isto deve agradar ao autoproclamado rei americano dos negócios, que aponta frequentemente o dedo ao custo financeiro do conflito.Ao excluir os europeus das negociações, a"Não temos qualquer intenção de travar uma guerra contra a Europa, mas se a Europa quiser fazê-lo e começar, estamos prontos para o fazer agora", declarou Vladimir Putin algumas horas antes da reunião."Vladimir Putin considera que a Europa não tem uma palavra a dizer, porque é a parte que está a impor restrições e a impedir que este processo de paz se concretize. Os russos vêem os europeus como co-beligerantes, mas também acreditam que a UE é impotente e que os 27 Estados membros estão divididos", acrescenta Igor Delanoë.É lógico, portanto, que os europeus, diretamente afetados pela guerra na Ucrânia, sejam os grandes ausentes da reunião de Moscovo., observa Igor Delanoë. O especialista sublinha que a diplomacia russa considera que Washington, "com razão ou sem ela", "tem a chave das negociações".Um cálculo que é "bastante arriscado, dado o foco das capitais europeias neste momento", acrescenta Delanoë. Diplomatas alemães afirmaram que a Rússia não está "em modo de negociação" para encontrar uma solução diplomática para o conflito. "É mais um disparate do Kremlin, vindo de um presidente que não leva a paz a sério", foi a reação do porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na quarta-feira. A União Europeia e os seus parceiros têm trabalhado intensamente com os ucranianos nos últimos dias para influenciar as conversações russo-americanas.