Paulo Rangel diz que Rússia não tem mostrado sinais de estar disponível para a paz na Ucrânia

O ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou esta segunda-feira que a Rússia não tem dado sinais de estar disponível para fazer progressos para a paz na Ucrânia.Por parte da Rússia, afirmou o governante.“Por exemplo,”, considerou.Paulo Rangel afirmou, no entanto, que “a proposta de cessar-fogo que foi feita nestes termos para os dias 8 e 9 de maio significa, apesar de tudo, alguma mudança”.“Há sinais que abrem hipótese de se confirmar e falar”, acrescentou.O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou ainda que a UE não vai, “em caso nenhum, relaxar no apoio que temos dado à Ucrânia”., vincou.Antes da reunião, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir no final do mês, em Chipre, as condições para falar com a Rússia.