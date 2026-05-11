Mundo
Guerra na Ucrânia
Paulo Rangel diz que Rússia não tem mostrado sinais de estar disponível para a paz na Ucrânia
Paulo Rangel falou aos jornalistas à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou esta segunda-feira que a Rússia não tem dado sinais de estar disponível para fazer progressos para a paz na Ucrânia.
Por parte da Rússia “tem havido no terreno sinais que desmentem a disponibilidade para aceitar (…) fazer progressos”, afirmou o governante.
“Por exemplo, não ter aceitado antecipar a trégua para o dia 6 de maio. Isso foi um sinal negativo”, considerou.
Paulo Rangel afirmou, no entanto, que “a proposta de cessar-fogo que foi feita nestes termos para os dias 8 e 9 de maio significa, apesar de tudo, alguma mudança”.
“Há sinais que abrem hipótese de se confirmar e falar”, acrescentou.
O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou ainda que a UE não vai, “em caso nenhum, relaxar no apoio que temos dado à Ucrânia”.
“O pacote dos 90 mil milhões da União Europeia não deve fazer com que cesse a ajuda bilateral de cada Estado. Portanto nós vamos mantê-la”, vincou.
Antes da reunião, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir no final do mês, em Chipre, as condições para falar com a Rússia.
Por parte da Rússia “tem havido no terreno sinais que desmentem a disponibilidade para aceitar (…) fazer progressos”, afirmou o governante.
“Por exemplo, não ter aceitado antecipar a trégua para o dia 6 de maio. Isso foi um sinal negativo”, considerou.
Paulo Rangel afirmou, no entanto, que “a proposta de cessar-fogo que foi feita nestes termos para os dias 8 e 9 de maio significa, apesar de tudo, alguma mudança”.
“Há sinais que abrem hipótese de se confirmar e falar”, acrescentou.
O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou ainda que a UE não vai, “em caso nenhum, relaxar no apoio que temos dado à Ucrânia”.
“O pacote dos 90 mil milhões da União Europeia não deve fazer com que cesse a ajuda bilateral de cada Estado. Portanto nós vamos mantê-la”, vincou.
Antes da reunião, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir no final do mês, em Chipre, as condições para falar com a Rússia.