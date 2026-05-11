Violência colonatos. MNE português afirma estar contra os ministros israelitas mais radicais

O Ministro Dos Negócios Estrangeiros garante que Portugal sempre esteve e estará na linha da frente da defesa das sanções contra os colonos violentos. Paulo Rangel afirma mesmo estar contra os ministros mais radicais do governo israelita.

RTP Antena 1
Foto: Lusa

“Temos pena, achamos que não vai ser possível, que os dois ministros radicais [israelitas] fossem sancionados”.
Andrea Neves - RTP Antena 1 
Os ministros dos 27 vão discutir hoje possíveis sanções aos colonos israelitas violentos.

Medidas que surgem depois da instalação de novos colonatos em territórios palestinianos.

Ainda há divisões entre Estados-membros, mas Paulo Rangel acredita que haverá acordo para a aplicação da suspensão do comércio direcionada a produtos que cheguem dessa região.
