Pelo menos 22 pessoas continuam desaparecidas na cidade ucraniana de Ternopil
Pelo menos 22 pessoas continuam desaparecidas após o ataque aéreo russo contra a cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, que matou 26 pessoas e feriu mais de 90, disse hoje o presidente ucraniano.
O ataque ocorreu na quarta-feira sendo que Volodymyr Zelensky disse hoje que os socorristas trabalharam durante toda a noite em Ternopil, e que ainda se mantêm as operações de busca e salvamento.
Vinte e duas pessoas ainda estão desaparecidas, acrescentou Zelensky numa mensagem difundida nas redes sociais, referindo que mais de 200 socorristas foram enviados para a cidade ucraniana.
Um jornalista da Agência France Presse presente no local, viu na quarta-feira equipas de resgate a utilizar gruas para alcançar a parte superior destruída de um edifício e bombeiros a tentar remover os escombros.
Tratou-se de um dos ataques aéreos mais mortíferos da Rússia contra a Ucrânia desde janeiro.
O Alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou na quarta-feira estar "particularmente chocado com o elevado número de vítimas civis em Ternopil", uma cidade situada a centenas de quilómetros da linha da frente.