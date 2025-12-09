Pelo menos dois mortos e cinco feridos em ataques russos a Kherson

O governador da província, Prokudin Alexander, declarou na rede social Telegram que a região tem sido afetada pelo "terror dos drones inimigos, ataques aéreos e fogo de artilharia" desde a segunda-feira.

"As forças russas atacaram infraestruturas vitais e áreas residenciais, incluindo vários edifícios e vivendas. Também danificaram uma quinta, veículos e um gasoduto", afirmou Alexander.

Na segunda-feira, as forças russas também atacaram Donetsk, provocando três mortos e 16 feridos, como explicou o governador da província, Vadim Filashkin, em um comunicado.

As províncias de Kherson e Donetsk estão parcialmente ocupadas desde a invasão russa, assim como Lugansk e Zaporijia.

Todas foram anexadas pela Rússia em outubro de 2022, uma medida não reconhecida pela comunidade internacional, após a anexação da península da Crimeia por Moscovo em 2014.

Na Rússia, pelo menos nove pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas num ataque com um drone realizando pelo Exército ucraniano contra a cidade de Cheboksary, capital da República da Chuvashia, disseram hoje as autoridades russas.

O governador da região, Oleg Nikolaev, informou que vários edifícios residenciais foram danificados no ataque e afirmou que todos os feridos foram levados para um centro médico, onde estão a "receber toda a assistência médica necessária".

As equipas de emergência estão no local a avaliar os danos e a prestar assistência aos residentes, muitos dos quais tiveram de ser temporariamente abrigados em escolas, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia indicou que mais de 100 drones ucranianos foram abatidos pelos sistemas de segurança russos.