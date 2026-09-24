Pelo menos sete mortos e dez feridos em ataque russo a instalação agrícola

Numa mensagem na rede social X, Koretskyi classificou a ação da Rússia como "crime de guerra".

O governador da região, Oleh Syniehubov, explicou, também numa mensagem no X, que a instalação atacada fica na localidade de Stara Hnylytsia.

Syniehubov publicou igualmente uma imagem de um depósito de vegetais parcialmente destruído pelo ataque.

Há semanas que as forças russas realizam uma campanha agressiva de ataques à indústria agrícola ucraniana, bem como a supermercados e outros estabelecimentos fundamentais para o abastecimento de produtos básicos à população da Ucrânia.

Além deste ataque, um outro com mísseis balísticos contra infraestruturas logísticas e energéticas --- que também causou danos a uma maternidade e a edifícios residenciais --- matou duas pessoas na madrugada na capital ucraniana, segundo informaram nas suas redes sociais o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outras autoridades do país.

Numa mensagem sobre o ataque, Zelensky destacou que esta ação ocorreu enquanto ele discutia, em Nova York, a chamada "Lei Graham", com legisladores americanos que apoiam essa iniciativa recém-aprovada.

A medida tem o nome do falecido senador Lindsey Graham e confere poderes adicionais ao presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas de até 100% a países que financiam a guerra comprando petróleo russo.

Entretanto, esta noite, drones ucranianos atingiram as instalações de uma refinaria na região de Rostov e de uma empresa em Krasnodar, ambas no sul da Rússia.

Segundo informou o governador de Rostov, Yuri Sliusar, fragmentos de drones abatidos danificaram um dos prédios administrativos da refinaria, mas sem provocar feridos.

Enquanto isso, as autoridades de Krasnodar relataram um incêndio numa empresa após um ataque com veículos não tripulados, sem especificar se a instalação era civil ou militar.