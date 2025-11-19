Plano de paz dos EUA inclui cedência de territórios e redução do exército ucraniano

A proposta inclui "o reconhecimento da [anexação da] Crimeia e de outras regiões tomadas pela Rússia" e "a redução do exército para 400.000 pessoas", disse o responsável ucraniano, que pediu para não ser identificado, à agência de notícias France-Presse.

"Estamos a receber sinais de que temos de aceitar este plano", indicou a mesma fonte.

A proposta chega no mesmo dia em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou até à Turquia para se reunir com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, numa visita que visava relançar as conversações de paz com Moscovo, atualmente paralisadas.