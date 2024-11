PM britânico condena "retórica irresponsável" da Rússia com ameaça nuclear

"Há uma retórica irresponsável vinda da Rússia e isso não nos vai dissuadir de apoiar a Ucrânia", declarou o chefe do governo britânico numa conferência de imprensa após a cimeira do G20 no Rio de Janeiro transmitida em direto na televisão Sky News.

Starmer respondia a uma pergunta de um jornalista sobre se os britânicos se deveriam preparar para uma guerra nuclear.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou hoje o decreto que alarga a possibilidade de utilização de armas nucleares, depois de os Estados Unidos terem autorizado Kiev a atacar solo russo com os mísseis de longo alcance fornecidos por Washington.

Starmer afirmou que a guerra na Ucrânia já dura há mais de mil dias e reiterou a "mensagem clara" de que é necessário "garantir que a Ucrânia tem o que é necessário para acabar com esta guerra".

Na sua intervenção, o primeiro-ministro britânico notou a ausência da Rússia pelo terceiro ano consecutivo no G20.

"Ele [Putin] é o autor do seu próprio exílio e, no dia 1.000 da guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, volto a dizer: acabem com a guerra, saiam da Ucrânia", disse.