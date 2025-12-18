PM húngaro avisa que o uso de ativos russos conduzirá à guerra na UE

"Usar o dinheiro [congelado na UE] significa guerra", referiu, em declarações aos jornalistas à entrada do Conselho Europeu.

"Não quero ver uma União Europeia que esteja em guerra", sublinhou.

Orbán acrescentou ainda que a possibilidade de utilizar fundos russos que chegam à maturidade para financiar a Ucrânia "está morta".

Os líderes europeus terão hoje de chegar a um acordo sobre a ajuda à Ucrânia sob pena de, como referem fontes europeias, a UE perder toda a sua credibilidade.

A imobilização dos ativos russos para serem credivelmente utilizados no final da maturidade (`reparations loan`) ou a ida ao mercado financeiro para contrair um empréstimo são hipóteses em cima da mesa.