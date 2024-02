Foto: Olivier Hoslet - EPA

O chefe da diplomacia da União Europeia considera que a NATO não pode estar à mercê dos humores de quem for o presidente dos Estados Unidos. É a reação de Josep Borrel ao discurso proferido no sábado por Donald Trump, que ameaçou encorajar um ataque russo a países-membros da Aliança que não cumpram as obrigações financeiras.