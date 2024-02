Aliados devolvem críticas a Trump. "Soldados americanos e europeus em risco acrescido"

. Espero que, independentemente de quem ganhar a eleição presidencial, os Estados Unidos continuem a ser um aliado da NATO forte e comprometido”, redarguiu Jens Stoltenberg, numa reação citada pela ediçãodo jornal britânico

A Aliança Atlântica, quis ainda enfatizar Stoltenberg, permanece “pronta e apta a defender todos os aliados”.

Durante um comício na Carolina de Sul, na noite de sábado,. E. Isto porque, na sua ótica, estes não estão a cumprir com as respetivas obrigações de financiamento do bloco militar., contou Trump, referindo-se a um suposto encontro no âmbito da NATO., acrescentou., devolveu em comunicado o porta-voz da Casa Branca Andrew Bates. Para sustentar, em seguida, que “mais do que apelar à guerra e promover o caos o presidente Biden continuará a suportar a liderança americana”.

“Um compromisso concreto”

Por seu turno,, acentuou Władysław Kosiniak-Kamysz.Também o comissário europeu com o portefólio do mercado interno, Thierry Breton, reagiu às palavras do 45.º presidente norte-americano. Em declarações à estação televisiva francesa LCI, o responsável ironizou:, reforçou., revelou ainda Breton, referindo-se a Ursula von der Leyen e a uma conversa que a presidente da Comissão Europeia manteve com Donald Trump em 2020.O discurso de Trump motivou igualmente uma resposta por parte do ministro checo dos Negócios Estrangeiros, Jan Lipavský, que fez questão de sublinhar que“Confrontados com a maior ameaça desde o fim da II Guerra Mundial, estamos a aumentar os orçamentos de defesa e a adquirir novas capacidades, muitas das quais com origem nos Estados Unidos”, rematou o governante da Chéquia.

c/ agências internacionais