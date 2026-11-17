Portugal vai ajudar a Ucrânia com mais 50 milhões de euros este ano no âmbito do PURL, a lista de equipamentos prioritários requeridos por Kiev. É um valor a juntar aos 50 milhões com que Portugal já tinha contribuído o ano passado.





"Em relação ao PURL está, vamos contribuir com mais 50 milhões ainda este ano".





"O esforço da ajuda portuguesa à Ucrânia é lido no contexto da NATO. O que é importante ter-se em conta é que não há nenhuma dúvida quanto ao empenho de Portugal em relação a esse esforço, medidas das nossas capacidades. Não podemos ir além delas, não podemos entregar aquilo que faz falta à nossa própria defesa no contexto da NATO, nem aquilo que não temos. Mas estamos todos os dias a investir, contribuímos com a formação de militares, contribuímos com doações de equipamento e os ucranianos são muito gratos a Portugal por aquilo que vai sendo feito todos os dias".





Discute-se o apoio à Ucrânia e discutir-se-á arquitetura de defesa Europeia que para Nuno Melo passa necessariamente, no caso português, pela NATO e pela relação transatlântica.





"Eu acho que a Arquitetura de Segurança da União Europeia e no que tem a ver com o interesse estratégico de Portugal passa pela NATO e passa por aquilo que seja um reforço de pilares europeus, também na União Europeia, mas nesta perspectiva transatlântica que tenha assegurado muito tempo de paz, numa fórmula que resulta. E por isso, no que tem a ver connosco, com Portugal, aquilo que interessa à Europa permanece centrado na NATO, numa relação três-atlântica de que Portugal é protagonista principal, quer na dimensão europeia, quer na dimensão transtlântica".





O Ministro da Defesa realça que Portugal, "nesta sua característica de país que, no fundo, representa o flanco ocidental da NATO, que pode fazer a confluência entre vários continentes, América, Ásia, Europa, viu sempre como muito privilegiada esta solução, que tem, até, nas nossas regiões autónomas, uma afirmação permanente de interesses e de vantagens estratégicas".





"E, por isso, Portugal não é só, desse ponto de vista, um país da União Europeia ou um país da NATO, é um país com características muito particulares que, de resto, tive a oportunidade de sublinhar agora junto do representante norte-americano".

Foto: Conselho da União Europeia





Neste encontro esteve também presente o Subsecretário de Defesa dos Estados Unidos e Nuno Melo teve oportunidade para mostrar as particularidades de Portugal e receber elogios.





"Devo dizer também, com uma saudação muito particular em relação àquilo que Portugal é e àquilo que Portugal faz. E esse reconhecimento do nosso parecer três-atlântico, dos Estados Unidos à América, em relação a Portugal, eu acho que é muito relevante, é relevante para a União Europeia, é relevante dentro da NATO e é importantíssimo para Portugal".







A presença dos Estados Unidos surge numa altura em que Donald Trump fala da possibilidade de retirar efetivos militares da Europa. Nuno Melo diz que é uma realidade inevitável.



"O que resulta desta interação, que é importante, é a confirmação de um caminho que já não tem retorno. Ou seja, ponto 1, a reafirmação da Aliança Transatlântica e do papel fundamental dos Estados Unidos do lado da Europa, mas simultaneamente da necessidade do pilar europeu, dos países europeus, investirem mais em defesa, sem truques e ao mesmo tempo substituindo aquilo que são esforços norte-americanos com que tradicionalmente estamos habituados a contar, para que possamos fazer mais por nós do que aquilo que estávamos acostumados a fazer.





Buno Melo realça que "tem, naturalmente, tendo em conta uma reavaliação geostratégica também, a sua atenção focada noutros espaços do planeta, nomeadamente no Indo-Pacífico e se a relação transatlântica não se belisca, por outro lado, este esforço não acontece apenas porque os norte-americanos chamaram a atenção para a sua necessidade, acontece porque deve ser assim, é importante para a União Europeia e já devia ter acontecido há muito tempo".







Mas sobre a eventual retirada de elementos norte-americanos do território nacional, não houve qualquer tipo de conversa.







