Presidente ucraniano diz estar pronto para encontro com Putin

"Estamos prontos para uma reunião bilateral com Putin e, depois disso, esperamos uma reunião trilateral" com a participação de Donald Trump, disse Zelensky na segunda-feira aos jornalistas, após conversações na Casa Branca com o Presidente norte-americano e líderes europeus.

As possíveis concessões territoriais exigidas pela Rússia à Ucrânia são uma questão para ser deixada entre o próprio e Putin, acrescentou.

Numa mensagem na rede social Truth, Trump afirmou que, no final da reunião de hoje na Casa Branca com Zelensky e líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia, telefonou a Putin e iniciou "os preparativos para uma reunião, em local a determinar", entre os chefes de Estado russo e ucraniano.

"Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seriam os dois Presidentes, para além de mim", adiantou.

Citando fonte próxima do encontro, a AFP adianta que Putin disse a Trump estar pronto a encontrar-se com Zelensky.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que Putin, aceitou reunir-se com Zelensky nas próximas duas semanas.

No contacto telefónico com Trump, Putin "concordou que se realizaria nas próximas duas semanas uma reunião" sua com o Presidente ucraniano afirmou à imprensa Merz.

Sem mencionar especificamente um futuro encontro Putin-Zelensky, o Kremlin confirmou apenas que o Presidente russo e Trump discutiram por telefone a possibilidade de aumentar o nível de representação na próxima ronda de conversações directas com a Ucrânia.

"Em particular, foi discutida [entre Putin e Trump] a ideia de que poderia ser estudada a possibilidade de aumentar o nível de representação dos lados ucraniano e russo, ou seja, dos representantes que participam nas negociações diretas", afirmou Yuri Ushakov, conselheiro presidencial para a política internacional.

A Rússia tem condicionado um encontro com o Presidente ucraniano a uma aceitação prévia sobre os termos de um acordo de paz, que os dois líderes celebrariam.

Os parceiros europeus de Kiev têm por seu lado exigido como primeiro passo um cessar-fogo, enquanto as forças russas continuam a fazer ataques diários - com vagas de `drones`, bombas e mísseis - contra infraestruturas ucranianas, frequentemente civis.

Além de Zelensky, marcaram presença hoje na Casa Branca os líderes alemão, Friedrich Merz; francês, Emmanuel Macron; e britânico, Keir Starmer.

Estiveram ainda presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o chefe Estado da Finlândia, Alexander Stubb.