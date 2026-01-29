Presumível espião. Detido militar suspeito de planear ataque contra unidades ucranianas

Os Serviços de Segurança da Ucrânia detiveram um militar da Marinha do país suspeito ser um espião russo.



“Os agentes do SBU agiram com antecedência: expuseram o informante, documentaram seus crimes e o detiveram enquanto preparava as coordenadas para um ataque de mísseis da Federação Russa”, revelam os SBU, que apreenderam o telemóvel usado pelo suspeito para contactar com as fontes russas. As informações enviadas para o lado russo seriam a geolocalização das bases ucranianas que operam drones navais e as coordenadas dos armazéns de embarcações não tripuladas e as suas rotas operacionais.



O suspeito teria começado a cooperar com os serviços de espionagem russos através de conhecidos e encontra-se sob custódia policial.



Arrisca-se a ser condenado a uma pena entre cinco e oito anos de prisão por “obstrução da atividade legítima das Forças Armadas da Ucrânia e outros grupos militares num período especial”.