Putin promete "expulsar" forças ucranianas da região de Kursk

É a maior investida da Ucrânia sobre território russo desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Com grande parte dos combates a ocorrer em território ucraniano desde a invasão russa com claras dificuldades para Kiev, houve nos últimos dias uma inversão de papéis que parece ter surpreendido o Kremlin.Desde 6 de agosto que o principal palco de confronto tem sido o território russo, com destaque para a região de Kursk, junto à fronteira com a Ucrânia.Este ataque poderá ter como objetivo alcançar alguma vantagem em eventuais negociações de cessar-fogo após as eleições presidenciais norte-americanas, a 5 de novembro., afirmou o presidente Volodymyr Zelensly no domingo, acrescentando que a Rússia realizou quase dois mil ataques a partir de Kursk nas últimas semanas."Ataques com artilharia, morteiros e drones. Também registamos ataques com mísseis e cada um desses ataques merece uma resposta justa", afirmou o presidente ucraniano.

Rússia promete “resposta digna”

No domingo, a Rússia garantia que estava a conseguir conter o avanço em profundidade das forças ucranianas após a surpresa inicial.

Hoje, Vladimir Putin garantia que a Ucrânia vai receber uma “resposta digna” após esta incursão, citando pesadas baixas no exército ucraniano nas últimas horas.



O presidente russo criticou ainda a Ucrânia por agir “com a ajuda dos seus mestres ocidentais” e descartou qualquer possibilidade de negociar com um “inimigo” que visou população civil na investida sobre a região de Kursk.



No mesmo sentido, a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, garantia hoje que os “organizadores e perpetradores destes crimes, incluindo os curadores estrangeiros, serão responsabilizados” e que “não tardará” até que haja uma “dura resposta” por parte da Rússia.



Numa reunião com altos responsáveis de segurança e governadores regionais, Alexei Smirnov, governador de Kursk em exercício, revelou que a Ucrânia controla 28 povoações da região russa e que a incursão abrange cerca de 12 quilómetros de profundidade e 40 quilómetros de largura em território russo.







Já o chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, afirmou esta segunda-feira que Kiev controla neste momento cerca de mil quilómetros quadrados da região russa de Kursk.



Mais de 120 mil pessoas retiradas

Apesar de garantir a expulsão das tropas ucranianas a breve trecho,, nomeadamente na região fronteiriça de Bryansk., admitiu.

Desde fevereiro de 2022, mês em que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, as tropas russas conseguiram garantir o controlo de 18 por cento do território ucraniano.

, adianta o governador de Kursk, Alexei Smirnov. Mais de 120 mil pessoas foram retiradas de casa nesta região.Perante os receios de novos avanços ucranianos, as autoridades ordenaram esta segunda-feira novas evacuações na região de Kursk mas também na região de Belgorod.“Há atividades inimigas” nas proximidades, reconheceu o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

Armas químicas?

De acordo com os meios de comunicação estatais russos citados pela agência Reuters,na incursão em território russo dos últimos dias.A mesma agência não conseguiu verificar se Smirnov apresentou alguma prova para suportar a acusação.Em resposta, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) acusou a Rússia de tentar imputar falsamente crimes de guerra às tropas de Kiev.No Telegram, os responsáveis ucranianos afiançaram que estão na posse de informações que mostram que é a própria Rússia que está a cometer os crimes que aponta à Ucrânia.